Bakan Kasapoğlu, milli atlet Ersu Şaşma’yı tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3'üncü Orhan Altan Atlamalar Kupası’nda sırıkla atlama dalında elde ettiği dereceyle Tokyo 2020 vizesi alan Milli atlet Ersu Şaşma’yı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: “Milli atletimiz Ersu Şaşma, Ankara'da düzenlenen 3. Orhan Altan Atlamalar Kupası'nda sırıkla atlama dalında 2020 Tokyo kotası alarak bizleri gururlandırdı. Bugünkü yarışmalar sonunda 5.80 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru da kıran Milli sporcumuzu gönülden tebrik ediyor, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kendisine başarılar diliyorum.”
DHA