Bakan Kasapoğlu, milli atlet Ersu Şaşma’yı tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: “Milli atletimiz Ersu Şaşma, Ankara'da düzenlenen 3. Orhan Altan Atlamalar Kupası'nda sırıkla atlama dalında 2020 Tokyo kotası alarak bizleri gururlandırdı. Bugünkü yarışmalar sonunda 5.80 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru da kıran Milli sporcumuzu gönülden tebrik ediyor, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kendisine başarılar diliyorum.”

DHA