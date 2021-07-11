Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli kürekçiler Mervenur Uslu ile Elis Özbay’dan oluşan BLW 2x takımını kutladı.

Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında, "Çekya’nın Racice şehrinde düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Mervenur Uslu ile Elis Özbay’ı tebrik ediyorum. Milli sporcularımızın bu başarısı, Türk sporunun branş fark etmeksizin yükselen performansını bir kez daha gösterdi. Genç sporcularımızın başarılarının ilerleyen yıllarda artarak devam etmesini temenni ediyor, önemli başarıda emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.