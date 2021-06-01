Bakan Kasapoğlu: Kulaçlar sağlık çalışanları için atılacak

Bakan Kasapoğlu, 2021 Rusya-Türkiye Uluslararası Karadeniz 320 kilometre Açık Deniz Yüzme Maratonu ekibini bakanlık merkez binada ağırladı. Pek çok branşta milli sporcuların önemli başarılara imza attığını belirten Kasapoğlu, "Bunun heyecanını, gururunu yaşıyoruz. İnşallah sporcularımız 60'tan fazla branşta ülkemizi, milletimizi gururla büyük bir heyecanla temsil etmeye devam edecek" diye konuştu.

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmasının kendilerine büyük gurur yaşattığını belirten Kasapoğlu, "İkinci kez bir Türk takımın şampiyon olması bizlere ayrı bir gurur yaşattı. Anadolu Efes camiasını, sporcularımızı, yöneticilerini, teknik ekibi, Ergin hocamızı canı gönülden kutluyorum. Basketbolda yeni başarıları, yeni kadrolarla, gençlerle inşallah bu güzel başarıları örnek alarak gelişecek yeni dev adamlarla daha da yukarılara taşıyacağız. Buna inancımız tam" diye konuştu.

"AMACIMIZ ÇITAYI DAHA DA YUKARIYA TAŞIMAK"

Aerobik cimnastikte dünya şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı'yı tebrik eden Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzmede geldiğimiz nokta, son yıllarda gelinen süreç, apayrı bir heyecanı, sevinci bizlere gösteriyor. Amacımız bu çıtayı daha yukarılara taşımak. Çünkü biz genç bir ülkeyiz. Dünyanın en genç ülkelerinden biri Türkiye. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. Gençliğimizi doğru anlamda yönlendirme, yeteneklerimizi keşfedip doğru bir şekilde onları yetenekleri doğrultusunda yarınlara hazırlama, elbette Bakanlık olarak en önemli gördüğümüz konulardan biri. Bu yaz olimpiyatlar ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nın düzenleneceğine değinerek, "Bununla beraber sporcularımızın pek çok branşta katıldıkları müsabakalar var. Sporcularımızın her birinin yanında olmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki sporun birleştirici gücüyle bütün dünyaya Türkiye'nin her alandaki güçlü mesajını hep birlikte vermeye devam edeceğiz."

"EN BÜYÜK ÖZVERİYİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖSTERDİ"

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı ciddi şekilde etkilediğine dikkat çeken Kasapoğlu, "Her alanda etkilerini gördüğümüz bir süreç. Biz bu süreci spor camiası açısından asla irtifa kaybı değil, fırsata dönüştürme vesilesi olarak gördük. Sağlık çalışanlarına minnet borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Onlar tüm insanlık için birer kahraman. Onlarla ilgili farkındalığı artırmak da açıkçası insanlık olarak bizlerin onurlu bir vazifesi. İşte bugün sağlık çalışanlarına olan minnetimizi, şükranlarımızı ifade etmek için büyük bir adım atıyoruz. Bu anlamda yüzücülerimizin Karadeniz'de Giresun-Soçi arasında atacağı kulaçlar, sağlık çalışanları için olacak. İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübünün düzenleyeceği, birlikte gerçekleştireceğimiz dünyanın en büyük açık deniz maratonunda kulaçlar sağlık çalışanlarımız için atılacak. 320 kilometrelik rekor bir mesafe yüzülecek, 100 ila 120 saat kesintisiz maraton olacak. İki ülkeden dünya şampiyonları, farklı meslek grupları katılacak" ifadelerini kullandı.

ESKİ DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN: 320 KİLOMETRELİK MESAFE BELİRLEDİK

Maratonla ilgili bilgiler veren Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, "Geçen sene Anamur'dan Girne'ye 93 kilometrelik bir maraton yaptık. O maratonu yine zor şartlar altında yapmıştık. Çıkartmanın olduğu gün Kıbrıs'a ulaşmıştık. Aradan geçen zaman zarfında sağlık çalışanlarının bizlerden de çok daha ciddi maratoncu olduklarını gördük. Onlar gece gündüz özverili bir şekilde evlerini, çocuklarını bıraktılar insanlara yardım etmeye çalıştılar. Bu yapacağımız etkinliği genişleterek 320 kilometrelik dünyada eşi benzeri olmayan maratona çevirdik. İsmini de sağlık çalışanları ve dostluk maratonu olarak belirledik. 320 kilometrelik mesafeyi, çok değerli milli sporcularımız ve Rus milli sporcularla dostluk havasında tamamlamaya çalışacağız. Zorlu bir yarış" şeklinde konuştu.

DHA