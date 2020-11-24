Yeşil Vadi bisiklet yolu ile Oba köydeki projeler hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu ardından Kırıkkale Gençlik Merkezi’nin açılışını yaptı.

"Pandemi şartlarına rağmen hiçbir çalışmamızı durdurmadık. Tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz" diyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bu kez durağı Kırıkkale'ydi... Valilik tarafından hayata geçirilen projeleri yerinde inceleyen Bakan Kasapoğlu ilk olarak Kızılırmak kıyısında bulunan Yeşil Vadi bisiklet yolu ile Oba köyde incelemelerde bulundu. Vali Yunus Sezer’den yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi alan Kasapoğlu, daha sonra golf aracı kullanarak arazide gezinti yaptı. Bakan Kasapoğlu ardından Kırıkkale Gençlik Merkezi’nin açılışına katıldı. Merkezi gezen Kasapoğlu, çıkışta gençlerle fidan dikti.