Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIFA Arab Cup’ın açılış törenine katılmak ve Katar ile Bahreyn arasında oynanacak açılış maçını takip etmek üzere Katar’a gitti. Bakan Kasapoğlu, açılış töreni öncesinde Katar Gençlik ve Spor Bakanı Salah Bin Ghanim Al Ali ile bir araya gelerek çeşitli temaslarda bulundu. İki bakan bu görüşmede gençlik ve spor alanında 2022-2024 yıllarını kapsayan işbirliği programı üzerinde de fikir alışverişinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temasları çerçevesinde Katar 2022 Dünya Futbol Şampiyonası kapsamında yapılan tesis ve yatırımların tanıtıldığı pavilyonu da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

İSTANBUL, (DHA)