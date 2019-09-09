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  • Bakan Kasapoğlu, Kadın Voleybol Milli Takımımız'ın maçı için Afyon'dan Ankara'ya geldi

Bakan Kasapoğlu, Kadın Voleybol Milli Takımımız'ın maçı için Afyon'dan Ankara'ya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Kadın Voleybol Milli Takımımızın, Sırbistan ile oynadığı Avrupa Voleybol Şampiyonası Finali için Motokros Şampiyonası nedeniyle gittiği Afyonkarahisar'dan Ankara'ya geldi.

09 Eylül 2019, Pazartesi 06:01
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Bakan Kasapoğlu, Kadın Voleybol Milli Takımımız'ın maçı için Afyon'dan Ankara'ya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu dün Türkiye turu yaptı.

Kasapoğlu önce Afyonkarahisar’da Dünya Motokros Şampiyonası’na katılım gösterdi. Ardından da Ankara’ya geçerek Filenin Sultanları’nın Sırbistan’la oynadığı final maçındaki yerini aldı.

Kasapoğlu, “Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum. Türk voleybolu başarılarıyla adından söz etmeye devam ediyor. Başkent seyircisine teşekkür ediyorum” dedi. 

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