Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve beraberindeki kulüp temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşen görüşmede kulüplerin ekonomik sıkıntıları ele alınacak.

Kulüpler ne istiyor?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başkanlığını yürüttüğü Kulüpler Birliği Vakfı, toplantıda mali sıkıntılar içindeki kulüpler iki bakanlıkta bir takım destekler isteyecek. Ajansspor'un haberine göre masadaki talepler şöyle:

-Oyuncu vergilerinde indirim

-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemelerinin ötelenmesi

-Genel vergi borçları af

-İddaa gelirlerinden alınan payların artırılması

Yerli kuralı değişebilir

Toplantıda ilk 11'de 3 yerli oyuncu kuralanın da gündeme gelmesi bekleniyor. Kulüpler bu konuda bir esneme talep ediyor. Dolmabahçe'deki toplantıda ortaya çıkan eğilime göre perşembe günü toplanacak olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni bir karar alması muhtemel. TFF, bilindiği üzere 14'ü aşan yabancı oyuncuların da tesciline onay verirken, bunun karşılığında her bir yabancı için 500 bin lira altyapı fon bedeli ödenmesini kararlaştırmıştı.







