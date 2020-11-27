Bakan Kasapoğlu: 'Hiçbir netice bizi yolumuzdan döndürmemeli'

Foruma Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de katıldı. Sözlerine hayatını kaybeden futbol efsanesi Maradona’yı anarak başlayan Kasapoğlu şunları söyledi: Birtakım yol kazaları olabilir ama hiçbir sorun ve kötü neticenin bizi yolumuzdan döndürmemesi lazım. Milli Takımımız’dan ümit var olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. İnşallah yarınlar çok daha aydınlık ve çok daha büyük başarılarla dolu olacak."

Özdemir: Tamamen gerçek dışıdır

TFF Başkanı Nihat Özdemir: “Çok değil sadece bir yıl önce bizi Avrupa Şampiyonası finallerine taşıyan Şenol Güneş hocamıza yapılan ağır ve haksız eleştirileri üzüntüyle takip ettik. Öncelikle vurgulamak isterim ki, hocamızın aldığı ücretle ilgili ortaya atılan rakamlar tamamen gerçek dışıdır. Kendisinin sözleşmesi TL cinsindendir ve Euro olarak yazılan, söylenen rakamlara hiçbir zaman itibar etmeyiniz. Şenol Güneş, Türk futbolunun çok önemli bir değeridir."

'Hedefimiz FIFA sıralamasında ilk 10'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Başarısızlık benimse başarı da benimdir. Fransa’yı yenmek bizi yanıltmasın, Fransa ekoldür. Fransa’yı yendik diye Deschamps’tan daha mı çok kazanmam lazım. Bana ekonomik konuyla gelinmesi diğer antrenörlere de hakarettir. Nefret tohumunun olduğu yerde futbol olmaz. Hedefimiz FIFA sıralamasında ilk 10’a girmek. Şu an 33’üncü sıradayız. Bakalım kaçıncı olacağız, onu bekliyoruz."