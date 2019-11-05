Bakan Kasapoğlu: Gurur duyuyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NBA’de takımı Philadelphia’ya, Portland maçında galibiyeti getiren üçlüğü atan Furkan Korkmaz’ın yanı sıra futbolda Avrupa’da ülkemizi başarıyla temsil eden oyuncularımızı, performanslarından ötürü tebrik etti.

Kasapoğlu, Twitter adresinden sporcuların tek tek fotoğraflarıyla paylaşılan mesajında, “Herkesin alışması gereken sevinçlerimiz var... Sizlerle gurur duyuyoruz arkadaşlar!” yorumunu yaptı.