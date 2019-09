Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Manisa'nın Kula ve Selendi ilçelerinde çocukların yaz tatillerini daha verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla hayata geçirilen 'Değerli Zamanlar' projesine katılan gençlerle Ankara’da bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, “Gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları bizim öncelikli vazifemizdir. Bunun için de onların mutluluğu, huzuru, güven duygusu bizim için her şeyden önemlidir” diye konuştu.

8-14 yaş arası gençlere yönelik 5 hafta süren futbol, basketbol, voleybol, yüzme, masa tenisi gibi spor dalları ile tiyatro, resim ve müzik gibi sanat dallarında eğitim alan 80 genç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez binasında yer alan konferans salonunda mini bir konser verdi. Konseri izleyen Bakan Kasapoğlu, gençlerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

‘Değerli Zamanlar’ projesiyle öğrencilerin yaz tatili süresince zamanlarını iyi değerlendirmeleri, hem spor hem de sanat dallarında yeteneklerinin farkına varabilmelerinin önemini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, gençlerin istek ve taleplerini de dinledi. Gençlerin gönderdikleri mektupların hepsini okuduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, Manisa’ya giderek gençlerle tekrar bir araya geleceğini söyledi.

“Gençlerimizi geleceğe hazırlamak bizim birinci vazifemiz”

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları bizim öncelikli vazifemizdir. Bunun için de onların mutluluğu, huzuru, güven duygusu bizim için her şeyden önemlidir. Bu anlamda ülkemizin her çocuğunu, her gencini kendi evladımız olarak görüyor, imkan ve kaynaklarımızı gençlerin yararlanacağı şekilde kullanmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Uzman eğitmenler tarafından derslerin verildiği projenin devam edeceği müjdesini de veren Bakan Kasapoğlu, gençlere kitap hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

