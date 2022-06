Bakan Kasapoğlu: Genç ofis sayısı 322’ye ulaştı

Bakan Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin kültürel, sanatsal ve sosyal aktivitelerini sağlamak amacıyla OSTİM Teknik Üniversitesi'nde kurulan 'Genç Ofis'in açılışına katıldı. Açılışa OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Murat Yülek ve öğrenciler katıldı. Burada açılış konuşmasını yapan Bakan Kasapoğlu, gençler neredeyse orada olduklarını söyleyerek ‘’Gençlerimizi bir iletişim noktasında buluşturarak yeni gelişim projeleri açısından onlara destek verecek bir genç ofisimizi daha hamdolsun Ankara'da gençlerimizle buluşturuyoruz. Gençlerimiz en büyük umudumuz, en büyük gücümüz. Türkiye'nin gençleri ülkemiz ve insanlık adına bir sembol güç. Gençlerimiz ne istiyorlarsa, talebi ve ihtiyacı her neyse biz de gençlerimizi bu anlamda bugün ve yarınları için destekleme, onları daha donanımlı kılma adına her daim yanındayız’’ diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, geliştirilen pek çok imkanla gençlerin yanında olduklarını belirterek ‘’İşte bu genç ofisler de bunun en yeni örneklerinden bir tanesi. Bugün itibariyle sayıları 322'ye ulaştı. Her geçen gün hem üniversitelerimizde hem liselerimizde gençlerimizin yanında, gençlerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bu ofislerde gençlerimize kültürel, sanatsal, sportif ve teknolojik imkanları sunmayı hamdolsun bırakmayacağız. Bu bir başlangıç. Gençlerimizle olan irtibatımızı güçlendirme adına bir başlangıç. Yeni projeleri geliştirme adına bir başlangıç’’ ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu konuşmasının ardından açılış kurdelesini keserek gençlerle birlikte ofisi gezdi.