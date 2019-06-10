Bakan Kasapoğlu: Fransa galibiyeti çok büyük bir başarı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Fransa karşısında alınan zaferin ardından soluğu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’le birlikte soyunma odasında aldı. Başta teknik direktör Şenol Güneş olmak üzere futbolcuları ve tüm takımı tebrik eden Kasapoğlu, “Gerçekten Milli Takımımız kimsenin şans tanımadığı bir günde Fransa’yı yenerek, dünya şampiyonunu yenerek, 1 milyar Euro’luk bir takımı yenerek çok büyük başarıya imza attı. Başta hocamızı, oyuncularımızı ve tek yürek olan 82 milyon halkımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Konya’nın muhteşem seyircisine de şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

‘İzlanda’yı da yeneceğiz’

Sözlerine, “İnşallah sırada İzlanda var. Hep birlikte yine tek yürek olarak İzlanda’yı da yeneceğiz” diyerek devam eden Kasapoğlu, “Sporda başarılarla çok daha güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz. 1 milyar Euro’yu aşkın Fransa’nın gücü var, bütçesi var finansal anlamda. Ama sırtınızda Ay- Yıldız, göğsünüzde inanç olduktan sonra demek ki yapabiliyoruz. İnşallah başarılara hep birlikte, her branşta yürümeye devam edeceğiz. Futbolcularımızla kucaklaştık, tebrikleştik. Onlar da İzlanda maçı için gayet inançlılar, gayet motiveler. Başarılar diliyoruz” yorumunu yaptı.

Erdoğan’dan tebrik mesajı

Türkiye’nin, müthiş zaferini 90 dakika boyunca televizyondan takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, karşılaşmanın bitimiyle birlikte de oyuncuları ve teknik direktör Şenol Güneş’i telefonla arayarak tebrik ettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, maç sonrasında sosyal paylaşım sitesinden galibiyeti kutlayarak, “Tebrikler Türkiye’m!” diye yazdı. Bu paylaşım büyük beğeni topladı.