Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için düzenlenen kampanyaya destek verdiğini duyurdu. Bakan Kasapoğlu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Yeşil bir dünya ve geleceğimiz için iyilikte yarışarak #HatayİçinElEle diyen spor kulüplerimize ve spor medyamıza şükranlarımı sunuyorum. Federasyonlarımızı da bu yarışa katılmaya davet ediyor; pası Türkiye Futbol Federasyonu'na atıyorum."

FEDERASYONLAR DA KAMPANYAYA KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun çağrısı sonrasında harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Judo Federasyonu, Türkiye Kano Federasyonu, Türkiye Cimnastik Federasyonu ve Türkiye Yüzme Federasyonu kampanyaya destek verdiğini açıkladı.







