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Bakan Kasapoğlu, Ferhat Arıcan için tebrik mesajı yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Artisti Cimnastik Şampiyonası’nda paralel bar aletinde altın madalya kazanan Ferhat Arıcan için tebrik mesajı yayımladı.

25 Nisan 2021, Pazar 18:25 Son Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu, Ferhat Arıcan için tebrik mesajı yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu Ferhat Arıcan’ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, paralel bar aletinde birincilik elde eden milli sporcu için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Ferhat Arıcan’ı kutluyorum. Güçlü rakiplerini geride bırakarak bizleri gururlandıran sporcumuz, Türk sporunun yükselen başarısını bir kez daha gösterdi. Bu büyük başarıda emeği geçen antrenörlerimizi, özveriden kaçınmayan teknik ekibi de ayrı ayrı tebrik ediyorum."

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