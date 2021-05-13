Bakan Kasapoğlu engelli gençlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası’nda gerçekleşen kabulde Bakan Kasapoğlu, "Sizlerin beklentileri, talepleri bizler için çok değerli. İletişimimizi elbette çok önemsiyoruz. Bunu güçlendirmek adına sadece yılın 1 haftasında değil, tüm günlerde sizlerin yanında olduğumuzu, kapımızın gönlümüzün açık olduğunun altını çizmek istiyorum. Sporcusuyla genciyle bugüne kadar engelleri pek çok açıdan bertaraf ettiğimiz gibi yine hep birlikte ortadan kaldıracağız" dedi.



