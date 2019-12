Bakan Kasapoğlu: Engelleri kaldıracağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, geçen hafta 28 vakıf üniversitesiyle imzalanan ve ‘milli sporcuları’ kapsayan tarihi anlaşma kapsamında, engelli milli sporculara da vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu eğitim imkanı sağlandığını açıkladı. Bu proje için büyük uğraş veren Bakan Kasapoğlu, “Vakıf üniversitelerinden Türk sporuna yüksek öğretimde yüzde yüz destek” temalı çalışmanın mutabakat metnine göre, engelli milli sporcuların söz konusu vakıf üniversitelerinde hangi bölümü seçerlerse seçsin tam burslu okuyabileceklerini belirtti.

Tüm çabalarının, engelli vatandaşların hayata katılımını kolaylaştırmak ve onlara motivasyon sağlamak olduğunu ifade eden Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı;

‘Her biri birer şampiyon’

“Özel sporcularımızın her biri birer şampiyon, her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Engelli gençlerimizin doğru eğitim programları ve sosyalleşme desteğiyle ne denli büyük başarılara imza atabildiğini görüyoruz. Farklı bireylerimizin, sanattan spora, eğitimden iş dünyasına kadar hayatın her alanında yazdığın başarı hikayeleri, hepimiz için övünç vesilesidir. Engelli sporcularımız uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Sporun gücüyle engeller nasıl ortadan kaldırılır herkese ispat ediyorlar. Bakanlığımız, tüm engelli bireylerimizin emrindedir. Bakanlık olarak engelleri zihinlerden de spordan da çıkarmaya kararlıyız.”

Son 4 yıl içinde başarı...

Bu arada anlaşmada imzası bulunan 28 vakıf üniversitesi, bakanlık tarafından son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara, üniversitelerine yerleşmeleri halinde eğitim öğretim süresiyle sınırlı olmak kaydıyla yüzde 100 oranında eğitim bursu verilmesini, 2020-2021 burs yönetmeliklerinde değişiklik yapmayı, bu durumun Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda da ilanını taahhüt ediyor.