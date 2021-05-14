Bakan Kasapoğlu: En çok harçlığı ben toplardım

Mehmet Muharrem Kasapoğlu Türkiye’nin tüm gençlerinden sorumlu. Gençlik ve Spor Bakanı olarak gençlerin sorunlarına çözüm bulmak, taleplerine karşılık verebilmek için canla başla çalışıyor. Peki kendisi nasıl bir gençti? Günlerini nasıl geçirirdi?

Hürriyet'ten Gizem Karakış'a konuşan Kasapoğlu “Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünden mezunum. Çok sosyal bir öğrenciydim. Üniversite döneminde girişimcilik kulübünü kurdum. ‘Türkiye’de ilk girişimcilik kulübünü ben kurdum’ diye düşünüyorum. Yoktu o zamanlar. Girişimcilik, teşebbüs kavramı yeni yeni doğuyor. Başarılı iş insanlarını, sanatçı ve gazetecileri okulumuza çağırırdım. 1998 yılında İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızı üniversitemize davet etmiştik” sözleriyle anlatıyor üniversite yıllarını...

ŞİMDİ DE EŞİME ŞİİR YAZIYORUM

Yerinde duramayan, çok aktif ve sosyal bir gençmiş Kasapoğlu: “Her 19 Mayıs’ta mutlaka şiir okurdum. O günleri özlüyorum. Arkadaşlarımızla birlikte günler öncesinden hazırlıklar başlardı. Şimdi de eşime şiir yazıyorum. Bu yıl da pandemi önlemleri kapsamında etkinliklerimiz olacak. Gençler bu heyecanı yaşayacak.” Siyasetle yolunun nasıl kesiştiğini de şöyle özetliyor: “Siyaset her zaman ilgi ve çalışma alanımda vardı. 1994 seçiminde İstanbul’da aktif görev aldım. Cumhurbaşkanımızın ilk belediye başkanı seçildiği seçimde, sandık görevlisiydim. Üniversite yıllarımın ardından siyasetin içinde birçok görevde bulundum.”

20 TORUNUN EN GÖZDESİ BENDİM

Kasapoğlu’nun en özlem duyduğu yıllar ise çocukluğunun bayramları... “Bayram demek benim için ‘babannemlerde olmak’ demekti” diyerek başlıyor anlatmaya: “Kahvaltıyı babaannemlerde yapardık, tüm aile toplanırdı. Sonrasında misafirler gelirdi. Bayramlar daha kalabalık geçerdi. En çok harçlığı ben alırdım. Biz 5 kardeşiz. Dedemin 20’ye yakın torunu vardı. En çok beni seviyordu. Babaannem, dantelli mendillerde harçlıklar hazırlardı. Mendillerdeki işlemeler hala gözümün önünde. O zamanlar çatapat tabancası vardı. Harçlıklarımızla onu alır, bütün gün oynardık.

DEDEMLE İSTANBUL’U KARIŞ KARIŞ GEZERDİK

Dedemin hayatımdaki yeri çok farklıdır. İsmimi dedemden aldım. Elimden tutardı, İstanbul’u karış karış gezerdik. Bir gün dedemle Beyazıt’a gidiyoruz. 5-6 yaşındayım. Vefa Bozacısı’nın o tarafta bir turist bizi gördü. O kadar çok beğendi ki, durdurdu ve fotoğrafımızı çekti. Babaannem ile de ayrı bir diyaloğumuz vardı. Özellikle üniversite yıllarımda onlarda kalırdım, çalışma odam vardı. Bugün aile yapıları değişiyor, o nedenle maalesef çocuklarımıza eski günleri, kültürü aşılamak her geçen gün zorlaşıyor.”

17 MAYIS SONRASI SPORDA GEVŞEME NASIL OLACAK?

BAKAN Kasapoğlu, 17 Mayıs’ta Kabine Toplantısı’nda tam kapanma sonrası normalleşme adımlarını şöyle anlattı: “Geçtiğimiz yıl ülkemizin COVID-19 ile mücadelesinde elde ettiği başarı sonucu normalleşme süreci 1 Haziran’da başlamış ve yeni normalleşme süreciyle beraber, gençlik merkezleri ve gençlik kampları ile bakanlığımıza bağlı spor tesislerini, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda gereken önlemleri de alarak açmıştık. Dolayısıyla 17 Mayıs sonrası da hükümetimizin alacağı kararlar doğrultusunda spor tesislerinin açılması gündeme gelebilir. Tesislerimizde tüm tedbirler alınmış, tüm organizasyonlarımız planlanmış, tüm hazırlıklar tamamlanmış şekilde bekliyoruz. Yaz spor okullarını açamama gibi bir düşüncemiz olmadı.

VAKALAR 5 BİNİN ALTINA İNMELİ

Avrupa’nın açılma sürecine girdiği bir dönemde bizim geride kalmamamız için vaka sayılarını 5 binin altına indirmemiz gerekiyor. COVID-19 tedavisi gördüm. Zor bir süreçti diyebilirim. İnsan başına gelmeyince anlamıyor denir ya… Gerçekten öyle. Allah’ın izniyle atlattık. Uzmanlar bu hastalığa karşı bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini dile getiriyor. Güçlü bir bağışıklık için spor şart. Herkesi en azından evlerinde spor yapmaya davet ediyorum. Avrupa Şampiyonası’nda milli takımımızı yalnız bırakmayacağız, maçlarında onların yanında olacağız. Sporcularımıza inanıyorum. Zira son süreçteki performansları bizi hayli gururlandırdı, mutlu etti.”

MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMAYIZ

Bakan Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası’yla ilgili, “Milli takımımızı yalnız bırakmayacağız, maçlarında onların yanında olacağız. Sporcularımıza inanıyorum. Zira son süreçteki performansları bizi hayli gururlandırdı, mutlu etti” dedi.