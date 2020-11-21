Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi’nde Avrupa rekorları kıran Milli yüzücü Emre Sakçı’yı kabul etti. Bakanlık Merkez Bina'daki kabulde Emre Sakçı ile antrenörü Türker Oktay ve Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın yer aldı.

'Emre bize büyük gurur yaşattı'

"Gururumuz, Emre arkadaşımızı, yüz akımızı kendi bakanlığında ağırlıyor olmaktan mutluyuz" diyerek sözlerine başlayan Kasapoğlu, "Emre bize büyük gurur yaşattı ve milletimizin yüzünü güldürdü. Başarıları “yarınlarımız adına ümit verdi. İzmir depremi, Emre yarışlarda mücadele ederken yaşandı. Emre’nin yaşadığı üzüntüyü ve gayretlerini görmekten heyecan duydum. Spor ruhunun bütüncül bir anlayış, birlik kardeşlik olduğunu görmüş olduk. Geçen yıl dünyanın dört bir yanından kahraman Mehmetçiğimiz’e selam duran sporcularımızı gördük. Spor, sanat, kültür, bilim alanlarında gençlerimizin başarısı apayrı bir mutluluk kaynağı" dedi.

'Unutulmaz bir 35 gün geçirdim'

Emre Sakçı ise unutulmaz bir 35 gün geçirdiğini ifade ederek, "Milletimizin desteğini hissettim. Bu da bize ayrı bir güç verdi. Allah utandırmadı. Yüzümüzün akıyla döndük. Çok güzel karşılandık. Ülke olarak amatör branşlarda güzel bir ivmeyle gidiyoruz. Yurt dışında parmakla gösterilir pozisyondayız. Olimpiyatlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Alttan gelen kardeşlerime örnek olmaya çalışıyorum. Kendilerine güvenmelerini ve başarabileceklerine inanmalarını istiyorum" diye konuştu.