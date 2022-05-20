Bakan Kasapoğlu, İstanbul’da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 5 altın 2 bronz madalya ile toplamda 7 madalya kazanarak takım halinde dünya şampiyonu olan Kadın Boks Milli Takımı’na tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“İstanbul’da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nın altın madalya kazanan milli boksörlerimiz Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir ile bronz madalya kazanan Sema Çalışkan ve Elif Güneri’yi canı gönülden kutluyorum. Takım halinde dünya şampiyonu olarak bize bu sevinci yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum.”

İSTANBUL,(DHA)



