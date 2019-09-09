Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) startına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu katıldı.

Bakan Kasapoğlu: “Harika bir organizasyon. Her yönüyle mükemmel. Uluslararası federasyondaki yönetici ile görüştük. ’Hiçbir kusurunu görmedim’ dedi. Ülke olarak her organizasyonu en güzel şekliyle organize edebiliyoruz. Bu anlamda son 18 senedeki tesisleşmemiz hakikaten devrim niteliğinde. Sadece motor sporları değil, pek çok branşta sadece Afyon’da değil, ülkemizin dört bir yanında tesislerimizle, kalitemizle ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz.”