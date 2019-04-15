Bakan Kasapoğlu, derbiyi tribünden izledi
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor eski bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Hüsnü Güreli, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Selim Soydan derbiyi yan yana takip etti.
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tribünden takip etti.
Bakan Kasapoğlu maçı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Selim Soydan ve sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Yılmaz Gökdel ile yan yana izledi.
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