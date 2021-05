Bakan Kasapoğlu: Bugün sporun bayramı sporcuların bayramı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesi, hala ilk günkü gibi parlıyor ve yarınlarımıza ışık tutuyor." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı’nda yaptığı konuşmaya "Birliğimizin, beraberliğimizin, milli iradeye, istiklale ve istikbale bağlılığımızın sembolü; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." diyerek başladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 102 yıl önce Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesinin hala ilk günkü gibi parladığını ve yarınlara ışık tuttuğunu dile getiren Kasapoğlu, "Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelenin bütün kahramanlarını, rahmet hürmet ve minnetle yad ediyorum. Bugün gençlerin bayramı." diye konuştu.

Türkiye’nin özellikle de genç nüfusunun sıradan olmadığına vurgu yapan Kasapoğlu, "Türkiye’nin gençleri değerlerine, Cumhuriyete, demokrasiye ve hukuk düzenine güçlü bir sadakatle bağlıdır. Türkiye’nin gençleri, dünyaya hak ve adalet penceresinden bakar. Sadece Türkiye’nin değil, tüm insanlığın yükünü omuzlayacak derecede sorumluluk sahibidir. O yüzdendir ki bu gençlik Filistin’in, Mescid-i Aksa’nın, Kudüs’ün yanındadır. Ve bu gençlik Filistin’de bebeklere, çocuklara, kadınlara, ’insana’ zulüm eden zalimin de tam karşısındadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Küresel zulüm ve sömürü sistemine karşı asil duruşunuz en büyük ilham kaynağımızdır. Tüm gençlerimizle bu kutlu yolunuzda yanınızdayız ve bütün varlığımızla ilelebet yanınızda olmaya devam edeceğiz." sözleriyle seslenen Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Bu bilinçle bilimde, sanatta, teknolojide, sporda ve her alanda daha güçlü yarınlar için aşkla, inançla, azimle çalışan gençlerimizi, tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve hukuk düzenimizi hep birlikte daha yukarıya taşıyacağız."

"Bugün sporun bayramı sporcuların bayramı"

Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs’ın spor ve sporcunun bayramı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde 19 yılda her alanda olduğu gibi sporda da müthiş bir devrim gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kasapoğlu, "Dev tesis altyapımız, ülke sathına güçlü bir şekilde yayıldı. Rekabet gücü yüksek bir tesisleşmeyle, her branşta tüm dünyaya meydan okuyoruz. Yetenekleri keşfetmeyi şansa bırakmıyor; eğitim ? spor entegrasyonuyla her branşta yetenekli sporcularımızın önünü açıyor, bizzat destekliyoruz. Amatör ve profesyonel sporcu sayımızla olimpik sporcu havuzunda tarihin en yüksek düzeyindeyiz." ifadelerini kullandı.

Hedefin çok daha yüksek olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Birlikte bunu da başaracağız. Sporu tabana yayma ve sporda başarıyı artırmaya yönelik çalışma felsefemizi yansıtan ’Spor Türkiye’ vizyonu ile inşallah hedeflerimizi her yönüyle gerçekleştireceğiz. Bu bayram gününde, işte tam da bu doğrultuda, önemli bir adımı daha atmanın heyecanı içindeyiz. TRT Spor 2; sadece popüler branşların değil, diğer sporların tanıtımı, teşviki ve farkındalık için önemli bir katkı sağlayacak. Bu çalışma spor camiamız ve spor geleceğimiz için bir milat olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım; gençlerimiz ve sporcularımızı bu anlamlı günde böylesine değerli bir hediye ile buluşturduğunuz için müteşekkiriz. Türkiye’nin bir spor ülkesi olması idealine doğru yürüyüşünü daha sağlam ve anlamlı temellere oturtacak ’TRT Spor 2’ ye yayın hayatında başarılar diliyorum. "

