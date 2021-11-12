Bakan Kasapoğlu, Golbol Avrupa Şampiyonası’nda Almanya’yı yenerek organizasyonu üçüncü tamamlayan Golbol Erkek Milli Takımı’nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu’nun tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Samsun’da Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu’nda düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Golbol Erkek Milli Takımı’mızı yürekten kutluyorum. Şampiyona boyunca etkili bir performans sergileyerek madalya kürsüsünde yer almayı başaran milli takımımızı tebrik ediyor, bu önemli derecede emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum."

AA