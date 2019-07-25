Bakan Kasapoğlu: Bir kişiyi bile heba edemeyiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda namağlup şampiyon olan milli sporcularla buluştu. Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi’nde Ay-Yıldızlılar’ı tebrik ederek Kasapoğlu, sporcularumuza hediyelerini takdim etti. Elde edilen başarılardan ötürü çok mutlu olduğunu belirten Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Spora yaptığımız yatırımların bu tür başarılarla taçlanması bizi mutlu ediyor. Geleceğe dair umutlarımızı pekiştiriyor.”
‘Domine edebiliriz’
“Altyaş gruplarında başarılı olanlar üst yaş gruplarında da başarı elde ediyor. Bu tür takımlar oldukları branşlarda dünyayı domine ediyor. Bizim de federasyonlar olarak bunu gerçekleştirmemiz gerekir. Gününü sporla planlayan bir toplum oluşturmamamız lazım. 20 milyon gençle en yüksek genç nüfusa sahip Avrupa ülkesiyiz. Dünyada ise önemli bir noktadayız. Bir gencimizi dahi heba etme hakkımız yok.”
İşte şampiyon kadro
Aleyna Göçmen
Deniz Nazlıcan Zengin
Beren Yeşilırmak
Melisa Ege Bükmen
Yasemin Narlıoğlu
Özlem Şahin
Dalia Wilson
Ece Hitayca
Özge Arslanalp
Ayşe Nazlı Güvener
Pelin Eroktay
Deniz Ece Dakak