Bakan Kasapoğlu: Bir kişiyi bile heba edemeyiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda namağlup şampiyon olan milli sporcularla buluştu. Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi’nde Ay-Yıldızlılar’ı tebrik ederek Kasapoğlu, sporcularumuza hediyelerini takdim etti. Elde edilen başarılardan ötürü çok mutlu olduğunu belirten Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Spora yaptığımız yatırımların bu tür başarılarla taçlanması bizi mutlu ediyor. Geleceğe dair umutlarımızı pekiştiriyor.”

‘Domine edebiliriz’

“Altyaş gruplarında başarılı olanlar üst yaş gruplarında da başarı elde ediyor. Bu tür takımlar oldukları branşlarda dünyayı domine ediyor. Bizim de federasyonlar olarak bunu gerçekleştirmemiz gerekir. Gününü sporla planlayan bir toplum oluşturmamamız lazım. 20 milyon gençle en yüksek genç nüfusa sahip Avrupa ülkesiyiz. Dünyada ise önemli bir noktadayız. Bir gencimizi dahi heba etme hakkımız yok.”

İşte şampiyon kadro

Aleyna Göçmen

Deniz Nazlıcan Zengin

Beren Yeşilırmak

Melisa Ege Bükmen

Yasemin Narlıoğlu

Özlem Şahin

Dalia Wilson

Ece Hitayca

Özge Arslanalp

Ayşe Nazlı Güvener

Pelin Eroktay

Deniz Ece Dakak