Bakan Kasapoğlu: ‘Bir devrimi gerçekleştiriyoruz’

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir devrimi hep birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi. Kasapoğlu, "Açılan bu kapıdan belki bu yıl 76 sporcu geçiyor ama bugün bir devrimi hep birlikte gerçekleştiriyoruz. İnanıyoruz ki yarınların Türkiye’sinde sporcu avukatları, sporcu mühendisleri ve sporcu doktorları ile pek çok anlamda başarısıyla şanlı bayrağımızı uluslararası alanda gururla dalgalandıran sporcularımızla gurur duymaya devam edeceğiz" dedi.

Eğitim mi spor mu ikilemi geride kalacak

Sporcu bursuyla eğitim mi spor mu ikileminin sona erdiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Eğitim mi spor mu ikilemi yıllardır var olan bir sorun. Sporcularımızın yıllarca verdikleri emeğin bu ikilem nedeniyle maalesef heba olmasını hep birlikte yaşadık, gördük. Hamdolsun ki bugün itibarıyla bu ikilem artık geride kalacak". değerlendirmesinde bulundu.