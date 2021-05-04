Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes ile İspanyol ekibi Real Madrid’in arasında oynanan play-off çeyrek final serisinin 5. ve son maçını salonda takip etti.

Bakan Kasapoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan önemli karşılaşmayı protokol tribününde izledi. Seride takımların ikişer galibiyeti bulunurken, son maçı kazanacak ekip adını Dörtlü Final’e yazdıracak.



