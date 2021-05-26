Bakan Kasapoğlu, Altınordu-Altay maçında tribünde

Süper Lig ’e yükselecek son takımın belirleneceği Altınordu - Altay TFF 1. Lig play-off final maçını takip etmek için Atatürk Olimpiyat Stadı’na gelen Bakan Kasapoğlu, karşılaşmayı protokol tribününden seyretti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri de izledi.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik de karşılaşmayı takip edenler arasında yer aldı.

İki takımın 250’şer taraftarı statta

Karşılaşmayı iki takımın 250’şer taraftarı tribünden izledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında seyircisi oynanan müsabakaya sadece iki kulüpten 250’şer davetli alındı.

Karşılaşma öncesinde stat hoparlörlerinden koronavirüs önlemleriyle ilgili sık sık hatırlatmalarda bulunuldu.







