Bakan Kasapoğlu, açılışta yaptığı konuşmada gençler için hizmetlerine devam edeceklerini belirterek "Altınevler Gençlik Merkezi'miz, gençlerimiz başta olmak üzere Mamak'ın tüm sakinlerine, hanımefendilere, beyefendilere hitap edebilecek, gece gündüz dolup taşabilecek potansiyele sahip. Kütüphanesiyle, spor imkanlarıyla, diğer faaliyet alanlarıyla modern, dört dörtlük bir tesis. Başta Mamak olmak üzere Ankaramız için hayırlı, uğurlu olsun. Her türlü imkanı içinde barındıracak yeni spor tesisleriyle, gençlik merkezleriyle, yurtlarla, kamplarla, gençler için, millet için hizmet etmeye hep birlikte devam edeceğiz" dedi.

"SİTELER YURDUNU YENİ BAŞTAN İMAR ETTİK"

Bakan Kasapoğlu, "Tıpkı Mamak'ta olduğu gibi, Ankara'nın diğer ilçelerinde de gençlik merkezlerimizle, yurtlarımızla, spor alanlarımızla, kamplarımızla her geçen günü bir önceki günden daha bereketli kılmaya devam ediyoruz şükürler olsun. İşte bugün açtığımız bu gençlik merkezi, bunların başlangıcı. Bir sonraki gençlik merkezini Aralık ayında faaliyete açacağız. Yanı başımızda Ankara'nın sembol yurtlarından Siteler Yurdu'nu yeni baştan imar ettik. Türkiye'nin en modern yurdunu inşallah 4 bine yakın kapasitesiyle önümüzdeki günlerde bu bölgede gençlerimizin emrine amade kılacağız" diye konuştu.

"HİZMET ÇITASINI HER ANLAMDA YÜKSELTECEĞİZ"

Türkiye'nin Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olduğunu belirten Kasapoğlu, "Türkiye bu doğrultuda çok güçlü bir potansiyele sahip. Gençlerimizi Türkiye'nin dört bir yanına ilmek ilmek işlediğimiz üniversitelerimizle, bunun yanında bir birinden kaliteli yurtlarımızla, gençlik merkezlerimiz ve gençlik kamplarımızla, alt yapısı her açıdan dünyaya meydan okuyan spor tesislerimizle güçlendirdik, güçlendirmeye devam edeceğiz. Hizmet çıtasını her anlamda yükselteceğiz. Bize durmak yakışmaz. Bize, bu aziz millet için, her şeyin en iyisine, her şeyin en güzeline layık değerli milletimiz için durmadan üretmek yakışır. Onlar için bu kutlu mücadeleden vazgeçmeden, bu doğrultuda el ele koşmak yakışır" şeklinde konuştu.

Gençlik Merkezi sayılarını artıracaklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bu gençlik merkezi bir sembol, bu sembollerin el birliğiyle sayısını arttıracağız. Siz gençler ve Mamak'ın değerli halkı başta olmak üzere, buralardan dolu dolu istifade edeceksiniz. Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse'ye teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir süreci yönetti, bu tesisi pandemiye rağmen Mamak'la buluşturdu" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gençlik merkezini gezen Bakan Kasapoğlu, Mamak Belediyespor oyuncularıyla basketbol oynayıp, vatandaşlarla toplu fotoğraf çektirdi.

DHA