Bakan Kasapoğlu: Algı operasyonlarına cevabı halk veriyor!

Bursa Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa maçındaki asker selamına yönelik olarak UEFA’nın soruşturma başlatması ve diğer ülkelerin verdiği olumsuz mesajlara tepki gösterdi.

Kasapoğlu, “Ülkemizin teröre karşı global düzeyde vermiş olduğu mücadele sebebiyle itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Milli takımımızın son karşılaşmalardaki futbolcularımızın sevinci vesilesiyle samimi bir şekilde ifade ettikleri selamın nerelere çekildiğini hep birlikte gördük, hep birlikte izledik. Millet olarak tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hiçbir oyuna asla prim vermeyeceğimize inanıyoruz” dedi ve şöyle devam etti:

‘Bir selam nerelere çekildi’

‘Hiçbir oyuna prim vermeyiz’

“Futbolda dünya şampiyonu olmuş Fransa’nın, futboldaki gücü herkes tarafından malum olan bir ülkenin böyle manipülatif hamlelerle algı operasyonlarına girdiğini görüyoruz. Buna gençlerimizin, halkımızın, her kesimin en güzel cevabı verdiğini de görüyoruz. Millet olarak tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hiçbir oyuna asla prim vermeyeceğimize inanıyoruz. Bu yüzden her alanda başarmaya, her alanda çalışmaya, bir günümüzün bir sonraki günden daha ileride olmasına gayret edeceğiz...”

‘Türkiye dünyanın vicdanıdır’

Türkiye’nin dünyanın vicdanı olduğunu dile getiren Kasapoğlu, bundan sonra da mazlumlara el uzatma konusunda aynı anlayışla devam edeceklerini belirtti.

Gençlerin insanlığın geleceği için kültürde, sanatta, sporda lokomotif güç olacaklarını da ifade eden Kasapoğlu, Türkiye’nin geleceğinde gençlerin çok daha iyi işler yapacaklarına inandıklarını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere güveninin çok fazla olduğunu söyleyen Kasapoğlu, “Gençlerimizin hayaller kurmasından ve bu hayallerin gerçekleşmesi için çaba sarf etmelerinden yanayız. Hayal ve çaba birlikte olduğu müddetçe Allah’ın bize muvaffakiyet nasip edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Kasapoğlu, üniversitede öğrenciler tarafından kurulan kulüplerin çalışmalarının yer aldığı stantları gezdi.