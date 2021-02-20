Bakan Kasapoğlu: Adana’ya hayırlı olsun

Yeni Adana Stadı'nın açılışında bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ülkemizin dört bir tarafında olduğu gibi Adana'da da pek çok süreci, bu manada devrim niteliğinde bir süreci yaşadık, yaşıyoruz. Adana bir spor şehri, 2 güzide kulübü var; Adanaspor ve Adana Demirspor. İki güzide kulübümüzün de bu güzel statta rekabet, centilmenlik, dostluk dolu maçları, en güzel şekliyle bizlere izleteceklerini, bu seyir keyfini güzel atmosferi bizlere hissettireceklerine inanıyorum."

'Gençlerin yanında...'

"Türkiye'nin en yeni, modern stadının yanı başındayız. Sadece maçların, müsabakaların oynandığı gün değil, onun haricindeki zamanlarda da bireysel antrenmanlarıyla, içerisinde bulunacak gençlik merkeziyle de gençlerimize her daim yanında olabilecek bir mekan. Yanı başında üniversite var, ciddi bir yerleşim alanı da söz konusu."