Bakan Kasapoğlu açıkladı: TFF ile Bein Sports anlaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF ile uzun süredir uzlaşamayan beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığını açıkladı. Süper Lig kulüplerinin sabırsızlıkla beklediği anlaşmanın müjdesini veren Kasapoğlu, dün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Grubu’nun CEO’su Yousef Al-Obaidly ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, yapılan toplantının ardından, TFF ile beIN SPORTS arasındaki yayın anlaşmasının sağlandığını ifade etti.

‘Bakanımız’a teşekkürler’

Soysal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, “TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO’su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımız’da bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı. TFF ise anlaşmayı, “Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasındaki toplantı sonunda, TFF ile Digiturk arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşma imzalandı. Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sayın Yousef Al-Obaidly’ye teşekkür eder, anlaşmanın Türk futbolu ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını dileriz” diye duyurdu.