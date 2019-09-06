Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda yarın Andorra ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti.

06 Eylül 2019, Cuma 22:46 Son Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda yarın Andorra ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park’ta, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmanda, milliler ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ay-yıldızlıların taktik çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

A Milli Futbol Takımının son idmanını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da saha kenarından takip etti.

Türkiye ile Andorra arasındaki karşılaşma yarın 21.45’te başlayacak.

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