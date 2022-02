Bakan Kasapoğlu 6 spor merkezinin açılışını yaptı

Bakan Kasapoğlu, Ankara’nın Altındağ ilçesinde yapımı tamamlanan Beşikkaya Spor Merkezi, Battalgazi Yüzme Havuzu, YıldızTepe Spor Merkezi, Mete Gazoz Okçuluk Tesisi, Mavi Vatan Yüzme Havuzu ve Örnek Eğitim Kültür Merkezi’nin açılışını yaptı. Toplu açılış töreni; Vali Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, milli okçu Mete Gazoz ve öğrencilerin katılımıyla Yıldıztepe Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, "’Bu yatırımlar milletin efendisi değil, hizmetkarı olmak üzere görev alan bir gönül insanının bir dava adamının liderliğinde, ülkemizin dört bir yanında her bir karışında gerçekleşen bir devrimin adıdır’’ dedi.

Ardından tesisler ve yatırımlar hakkında bilgi veren Kasapoğlu, "Yatırımlardan bahsederken, aklıma şu geliyor, bu yıl parlamentoda Bakanlık bütçemiz görüşürken, komisyon toplantısında bir milletvekili şöyle söylemişti; 'insan tesis yapmakla övünür mü? Bizleri bu tesisleri anlattığımız için eleştirmişti. Aklıma geldikçe bu ifade beni hep üzüyor hem de güldürüyor. Bakınız burada her şeyden önce bir beraberlik ruhu var. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm çalışma arkadaşlarımızla, Altındağ Belediyemizle, milletvekillerimizle, teşkilatımızla, milletimizle birlikte el ele vererek emek harcayarak gece gündüz çalışarak bu millet için yaptığımız eserleri hizmete açacağız. Elbette bu eserleri anlatacağız, iftihar edeceğiz, bu eserlerle gurur duyacağız" diye konuştu.

"BU TESİSLERDE METE GAZOZ'LAR, BUSENAZ'LAR YETİŞİR"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin, Avrupa'nın en nitelikli tesislerine sahip olduğunu söyleyerek, "Siz bunlarla gurur duymuyorsanız, övünç vesile görmüyorsanız sizin zihniyetinizde, bakış açınızda sorun var demektir. Uluslararası organizasyonlarda her yönüyle bir marka haline geldiysek, spor turizmi bugün ülkemizin ekonomisine ciddi anlamda katkı ediyorsa işte bunun sebebi bu güzide tesislerdir. Ülkesini, bu aziz milletini seven herkes bu ülkenin hayrına bu ülkenin evlatlarının sevincine vesile olan her bir şeyle övünür, gurur duyar. Çünkü bu tesislerde Mete Gazoz'lar yetişir, bu tesislerde Busenaz'lar yetişir ve bu tesislerde bu milletin övüncü olan bu milletin şanlı bayrağını dalgalandıran birbirinden kıymetli sporcular yetişir'' dedi.

"20 YILDIR GEREĞİNİ YAPIYORUZ"

Kasapoğlu, yapılan hizmetleri anlatarak, "400'e yakın Gençlik Merkezi, 300'e yakın Genç Ofisi, 779 öğrenci yurdunu, 43 adet gençlik kampını bu ülkenin evlatlarının hizmetine sunduk. Öğrenci burslarından faydalanan genç sayısını 9 kat artırırken yapılan ödemeleri ise 14 kat artırdık. Talep eden tüm öğrencilerimize öğrenim kredisi sağladık. Beslenme yardımını da aylık 570 liradan 750 liraya yükselttik. Bizler birileri gibi sosyal devlet olmanın lafını değil, 20 yıldan beri gereğini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

METE GAZOZ: TOKYO'DA ALDIĞIMIZ MADALYADAN DAHA KIYMETLİ

Bakan Kasapoğlu’nun konuşmasının ardından açılış töreni için kurdele kesimine geçildi. Bakan Kasapoğlu, Mete Gazoz ve beraberindekiler milli sporcunun adının verildiği Okçuluk Tesisini gezdi. Milli okçu Mete Gazoz burada okçuluk eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi. Ardından açıklama yapan Gazoz, "Tesis çok güzel olmuş. Bu tesise benim ismimin verilmesi ve buradaki genç sporcu kardeşlerimizin beni takip edip ismimin verildiği spor salonunda kendilerini geliştirmeleri aslında Tokyo'da aldığımız altın madalyadan çok daha kıymetli. Benim kendi hedeflerim çok daha fazla, ama sevdikleri branşı yapmaları çok önemli. Bu illa okçuluk olmak zorunda değil, kendi istemeleri ve yaptıkları zaman keyif alıp eğlenmeleri çok önemli. Keyif aldıkları zaman sonuna kadar gitsinler" dedi.

DHA