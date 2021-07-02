Bakan Kasapoğlu, 4x200 metre serbest bayrak takımını tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Federasyonundan (FINA) aldığı davetle 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılma hakkı kazanan kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımını kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Olimpiyatlara katılım sürecinde sporcularımızdan gelen haberler bizleri mutlu ediyor. Daha önce kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı yarışında 8.02.76 derecesini elde eden milli takımımız, Uluslararası Yüzme Federasyonundan aldığı davetle 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılma hakkı elde etti. Olimpiyat tarihimizin ilk yüzme bayrak takımı olan kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı sporcularını kutluyorum. Olimpiyat kotası kazanan milli yüzücülerimizin başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, sporcularımıza 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda başarılar diliyorum."