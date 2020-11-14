Bakan Kasapoğlu: 2 bin antrenör alacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yakın zamanda 2 bin yeni antrenör alımı yapılacağını açıkladı. "Önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alacağız" diyen Kasapoğlu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2021 yılı bütçe sunumunu yaptığı. Bakan Kasapoğlu, “Malesef spor, 2000'li yılların başına kadar bu bağlamda istenen konuma gelememiştir" ifadelerini kullandı.

'Planlı uygulamalar sayesinde...'

Kasapoğlu, "2002’den bugüne kadar sistemli politikalar, rasyonel kararlar, doğru kaynak kullanımı ve planlı uygulamalarla vatandaşlarımızın düzenli olarak spor yapma oranlarında ve bir şekilde fiziksel aktiviteyi yaşamının merkezine oturtan insan sayımızda ciddi artışlar gözlemliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizler, Sayın Cumhurbaşkanımız’ın liderliğinde 2002’den bu yana her geçen zaman daha da yüksek bir ivmeye kavuşan atılımların devamını getirmeye ve geliştirilmesi gereken alanlara yoğunlaşıyoruz" diye konuştu.

'Genç ofisler kurmaya başladık'

2019’dan itibaren gençlere yönelik çalışmaların arttığını belirten Kasapoğlu, "Gençlik merkezlerimize bağlı olarak; okullarda, mahallelerde, spor salonlarında , yurtlarda 'Genç Ofisler' kurmaya başladık. YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığımızla genç ofis sayılarımızda ivmeyi ve verimliliği artıracağız" dedi.. Ardından sorulara yanıt veren Kasapoğlu, 2002’de 190 olan yurt sayısını 782’ye, yatak kapasitesini 182 binden 700 bine, burs ve kredi miktarını 45 liradan 550 liraya çıkardıklarını söyledi. Gençlik Merkezi sayısının 350 olduğunu kayderen Bakan, 3 milyon 948 bin 383 faal sporcumuzun bulunduğunu beliirtti. Görüşmelerin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi.