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Bakan Çavuşoğlu’ndan Kadın Voleybol Milli Takımı’na ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda yarı finalde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek Kadın Voleybol Milli Takımı’nı Belgrad’da ziyaret etti.

03 Eylül 2021, Cuma 11:09 Son Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu’ndan Kadın Voleybol Milli Takımı’na ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonasında yarı finale çıkan Kadın Voleybol Milli Takımı'yla Belgrad'da bir araya geldi. Filenin Sultanları ile konuşan Çavuşoğlu, "Şimdi de tesadüfen buradayız. Daha önceden planlanmış bir ziyaretti. Sizin gelişinizi de takip ediyorduk. Ankara'ya dönmeden sizlere içimizdeki duyguları anlatmak istedik. Hoca süper, takım süper. Takım ruhu derler ya, bu kadar güzel takım ruhunu ben hiçbir yerde görmedim" dedi. 

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