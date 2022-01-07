Bakambu kimdir, kaç yaşında? Bakambu hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Diagne'nin sakat ve Mostafa'nın Mısır Milli Takımı ile Afrika Kupası'na gitmesinin ardından forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine eski Bursasporlu Cedric Bakambu geldi. Peki, Bakambu kimdir, hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında? Bakambu'nun kariyeri ve detaylar haberimizde...

Bakambu kimdir, kaç yaşında?

Bakambu Nisan 1991'de Kongo asıllı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbola 9 yaşında Ivry takımında başlayan Bakambu, 2006 yılına kadar bu takımda forma giydikten sonra 2010 yılında Serdar Gürler'in de formasını giydiği Sochaux takımına transfer oldu. 2010 yılında 2010 Coupe Gambardella'ya katılan Bakambu, takım kaptanı Serdar Gürler ile en çok dikkat çekenlerden biri olurken final maçında da bir gol atarak skora katkı yaptı. Fransa Stadyumu'nda oynanan maçı Sochaux penaltılarda kaybederek turnuvayı 2. bitirdi. İlk profesyonel maçına ise 7 Ağustos 2010 günü Arles-Avignon karşısında çıkan Bakambu, bir sonraki ay ise 3 yıllık sözleşme imzaladı. İlk sezonu olan 2010-11 sezonunda 11 maça çıkarken hiç gol atamadı.

2011-12 sezonuna ise hızlı bir başlangıç yapan Bakambu, altyapıdan birlikte çıktığı Serdar Gürler ile birklikte daha çok süre almaya başladı. O sezon ligde 21 maça çıktı. İlk maçına 6.hafta oynanan Lille maçında çıkan Bakambu, bu maçta bir tane de gol attı. Marvin Martin, Modibo Maïga ve Serdar Gürler'in bulunduğu ve Mehmed Bazdarevic'in çalıştırdığı takımda o sezon genellikle sonradan oyuna giren oyuncu 21 maçta 869 dakika süre alırken FC Lorient ve Toulouse maçlarında da birer gol attı.

2012-13 sezonunda ise takımdan bazı oyuncuların ayrılmasıyla formayı kapan Cedric, Eric Hély'nin takımında 6.haftada tam bir patlama yaşadı ve Troyes maçında biri kafa ile olmak üzere iki gol attı. Gollerine devam eden Bakambu, 17 Şubat 2013'te ise Paris Saint-Germain FC karşısında 1-0 geriye düşen takımının 3-2 kazandığı karşılaşmanın son golünü atarak 3 puanı getiren isim oldu. Sezon boyunca 33 maça çıktı, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

2013-14 sezonunda da takımın değişilmezi olan Bakambu, ilk golünü ise 7.haftada Guingamp'a attı. Bu takımda Emmanuel Mayuka'ya formayı kaptıran oyuncu genellikle oyuna sonradan girdiği sezonda 31 maça çıktı, 7 gol attı 2 asist yaptı.

40 milyon Euro'ya transfer oldu

2014-15 Transfer döneminin son gününde Fransa'nın FC Sochaux takımının forvet oyuncusu Cedric Bakambu, Özlüce Tesislerinde kendisini 4 yıllığına Bursasporlu yapan imzayı attı. Bu transfer için Kulübüne 1.8 Milyon Euro bonservis ücreti kendisine ise 800 bin Euro verildi. Bursaspor 'da iyi bir performans sergileyen Bakambu, 7,5 milyon Euro bonservis ile Villarreal'e transfer oldu. Villarreal'de çıkışını sürdüren Bakambu, 40 milyon Euro civarında bir ücret karşılığında Beijing Guoan'a transfer oldu.