Eski Bursasporlu oyuncu Cedric Bakambu, Çin Süper Lig 'inde bu sezon 19 maçta 14 gole imza attı ve gol kralı oldu. Beijing Guoan'da forma giyen Demokratik Kongolu futbolcu üç sezonda 49 gole imza atmış oldu

Bakambu twitter hesabından şu paylaşımı yaptı





2014-15 sezonunda Bursaspor ile başarılı bir performansa gösteren ve resmi maçlarda 20 gol atan Bakambu, daha sonra Villarreal'e 7,5 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Bakambu daha sonra 40 milyon Euro gibi bir bedelle Çin Ligi takımlarından Beijing Sinobo Guoan'un yolunu tutmuştu