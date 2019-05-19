Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray ile Başakşehir Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Riad Bajic'in yaşadığı gol sevinci sırasında sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi ve sahaya su şişeleri yağdı. Başakşehir'de bir oyuncu yerde, kenarda gerginlik var.

Tribünden gelen yabancı madde sonrası Başakşehirli Mahmut Tekdemir yerde kaldı.

Yaşananlar sonrası Galatasaray'da Marcao, Başakşehir'de Bajic sarı kart gördü. Yedek kulübesinde kavga eden Galatasaraylı İsmail Çipe ve Başakşehirli Adebayor da sarı kart gördüler.

Yine gerginlik

49. dakikada Galatasaray - Başakşehir maçında saha içi yine karıştı. Belhanda ile Mahmut arasındaki gerilim sonrasında tansiyon bir anda yükseldi. Cüneyt Çakır Belhanda ile Mahmut'a sözlü uyarıda bulundu.