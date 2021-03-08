Bahri Kaya: Fethiyespor'u layık olduğu statüye ulaştırma azmiyle hazırlıyoruz
Milsi.com 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Fethiyespor'un teknik direktörü Bahri Kaya, yaptığı açıklamada, "Fethiyespor’u hedeflerimize ve layık olduğu statüye ulaştırma azmiyle hazırlıyoruz." ifadelerine yer verdi.
3. Lig 2. Grup'ta yer alan Fethiyespor'un teknik direktörü Bahri Kaya, yaptığı açıklamada, "Fethiyespor’u hedeflerimize ve layık olduğu statüye ulaştırma azmiyle hazırlıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Fethiyeli iş adamı Mehmet Göksu’nun; başarı dileklerini ilettiği Bahri Kaya "yüce Rabbimizin tüm mükemmellikleri sunduğu yiğitler yurdu bu eşsiz yöre için ben ve ekibim de ; bilgi, birikim ve tüm gücümüzle katkı sağlamak, kalıcı ve sağlam başarılar için varız" dedi.