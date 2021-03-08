3. Lig 2. Grup'ta yer alan Fethiyespor'un teknik direktörü Bahri Kaya, yaptığı açıklamada, "Fethiyespor’u hedeflerimize ve layık olduğu statüye ulaştırma azmiyle hazırlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Fethiyeli iş adamı Mehmet Göksu’nun; başarı dileklerini ilettiği Bahri Kaya "yüce Rabbimizin tüm mükemmellikleri sunduğu yiğitler yurdu bu eşsiz yöre için ben ve ekibim de ; bilgi, birikim ve tüm gücümüzle katkı sağlamak, kalıcı ve sağlam başarılar için varız" dedi.