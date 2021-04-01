GS Tv’nin eski genel yayın yönetmeni Bahri Havadır, 2 sene önce TRT Spor’da katıldığı bir programda Fernando Muslera hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atmıştı. Havadır, Sarı Kırmızılı ekibin o dönem yollarını ayırdığı golcüsü Bafetimbi Gomis’in takım yemeğinde Fernando Muslera’yla kavga ettiğini dile getirmişti.

Tüm futbol severlerin saygı duyduğu ve sakin yapısıyla herkesin hayranlığını kazanan Fernando Muslera ise bu olay karşısında sinirlerine hakim olamayarak, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. İşte Fernando Muslera’nın 2 sene önce Bahri Havadır’a verdiği o yanıt:

"Dün bir TV kanalında yapılan programda Bahri Havadır adlı eski Galatasaray çalışanı kişi, ismimi kullanarak gerçek ve ahlak dışı ve çirkin bir iddiada bulunmuştır. Bu kişinin ağzından çıkan tek bir kelimenin doğru olmadığını onun adına utanarak ben söylüyorum."

Galatasaray’da yeni İletişim Direktörü olarak göreve gelen Bahri Havadır ve takım kaptanı Fernando Muslera’nın nasıl bir iletişim kuracağı ise şimdiden sosyal medyada merak konusu oldu.