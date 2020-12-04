Bahreyn'in daha kısa olan dış versiyonunda gerçekleştirilecek Sakhir GP öncesinde ilk antrenman seansı Russell'ın liderliğinde tamamlandı. Seans boyunca sürücülerin çoğunluğu düzenli turlarını attılar ve rutin bir antrenman seansı geride kaldı. Pek çok sürücü pist limitlerini test ettikleri sırada pistin dışına taştılar ve pek çok kez blokaj yaşadılar. Seansta sadece bir kez sanal güvenlik aracı gördük, bu da araçların pistte olmadığı bir sırada pistte olan bir parçanın alınması sebebiyle çıktı.

Bunun yanında pistte birkaç isim spin atarak sarı bayrakların çıkmasına neden oldular. İkinci virajın çıkışında önce Williams pilotu Jack Aitken, ardından Red Bull pilotu Alex Albon yarım spin attılar. Albon her ne kadar bariyerlere yaklaşmış olsa da kendisini bariyerlerden çarpmaktan kurtardı.

Ancak seansı lider olarak tamamlayan isim, son şampiyon Lewis Hamilton'ın COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle yarışamamasının ardından Mercedes tarafından seçilen Russell oldu. İngiliz pilot, takımla çıktığı ilk seansta en hızlı isim oldu.

1.5 saatlik antrenmanda 49 tur atan Russell, 54.546'lık derecesiyle ilk seansı zirvede tamamladı.

Russell'ı, Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alex Albon takip ettiler. Verstappen, Russell'ın en hızlı turundan 0.176 sn geride kalırken Albon 0.265 sn geride kaldı.

Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas ise yeni takım arkadaşı Russell'ın 0.322 sn gerisinde 4. oldu.