Bahram Rajabzadeh dostluk mesajı verdi

Azerbaycan milli takım sporcusu Bahram Rajabzadeh, 26 Haziran Cumartesi günü, Türkiye'nin en büyük kick boks organizasyonu olan Akın Dövüş Arenası’nda Türk rakibi Mehmet Özer ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan Bahram Rajabzadeh, “İnşallah 26 Haziran’da dövüşeceğiz Akın Dövüş Arenası’nda. Benim 59’uncu profesyonel maçım olacak. 57 maçımı kazandım, sadece 1 kez mağlup oldum maalesef. Rakibim Türk; Mehmet Özer. İyi olan kazansın, hak eden kazansın. İnşallah güzel bir maç olur. Kazanan dostluk olsun, kardeşlik olsun. Bu maç sadece dostluk maçı, antrenman maçı gibi olur bizim için. Biz her zaman Türkiye’nin arkasındayız, Türkiye de Azerbaycan’ın. Ringe tabii ki rakibimiz. Maç sonu yine kardeş gibi yemeğimizi yeriz beraber” diye konuştu.

“GLORY KEMERİNİ CAN AZERBAYCAN VE CAN TÜRKİYE’YE GETİRMEK İSTİYORUM”

Hedeflerinden bahseden başarılı sporcu, “Glory Kickboxing dünyanın en büyük organizasyonu sayılır” diyerek, “Ben şu an orada dövüşüyorum. Yani geleceğim yer bu kemeri almaktır. Glory kemerini can Azerbaycan’a, can Türkiye’ye getirmek istiyorum nasip olursa. Bu kemer maçı için 4 maç kaybetmeden arka arkaya kazanmak gerekiyor. Karşındaki rakiplerine de bağlı bu. Rakip ne kadar güçlü olursa, kemere o kadar yakınsın. 5’inci maç neredeyse kemer maçı oluyor” açıklamasında bulundu.

Uğur DEMİRKIRDI - Kaan ÜLKER / BAKÜ (Azerbaycan), (DHA)