Spor bilgisini kazanca dönüştüren eğlenceli bir tahmin oyunu olan İddaa'da bilindiği üzere bir kolonun fiyatı 1 TL, minimum oyun oynama bedeli ise 3 TL. Futbol, basketbol , voleybol, tenis ve motor sporları gibi tüm spor dallarına oyun oynanabilirken bahisseverlerin merak ettiği konulardan birisi ertelenen maçın akıbeti. Özellikle son günlerde ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle birçok maç ertelendi. Peki, Ertelenen maç iddaa kuponunu nasıl etkiler? Maç ertelendi iddaa ne olacak? İşte detaylar...

Ertelenen maç iddaa kuponunu nasıl etkiler? Maç ertelendi iddaa ne olacak?

Öncelikle maçın ertelenmesi oynanan kuponu kesinlikle geçersiz kılmıyor. İddaa'ya göre herhangi bir nedenden ötürü bir maç ertelenmişse o maçın sonucunun belli olabilmesi için 24 saat içerisinde tekrar oynanması gerekiyor. Eğer maç 24 saat içinde tekrar oynanmazsa karşılaşmanın oranı 1.00 olarak kabul ediliyor. Yani oynanan bahis etkisiz kılınıyor ve kupona bir etkisi olmuyor. Fakat maç ertelendikten sonraki 24 saat içerisinde tekrar oynanırsa maçın skoru sonuç olarak kabul ediliyor. 24 saat içinde oynanırsa bekleniyor 24 saati geçerse bir le çarpılıyor etkisiz eleman sayılıyor.

iddaa nereden oynanır?

81 ilde yaklaşık 6.000 sabit bayi, iddaa.com ve 6 adet elektronik bayi iddaa oyuncularının hizmetinde.

iddaa programı nedir?

Tahmin yapılabilecek karşılaşmaları, tarihi, oyun kodlarını, başlangıç zamanlarını, oranlarını ve karşılaşmalarla ilgili diğer tüm bilgileri gösteren listedir. iddaa programına gazetelerden, iddaa bayilerinden, sanal bayilerden, iddaa.com üzerinden ve iddaa mobil uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.

iddaa'da kazanç nasıl hesaplanır?

Bir iştirakçinin sabit ihtimalli bahis oyunlarına katılabilmesi için, en az 3 TL'lik kolon ya da kolonlar oluşturması, oluşturulan kolon ya da kolonların bedelini ödemesi veya isterse bu bedeli misliyle çarpması gerekir. Doğru tahminlerin oranlarının birbiriyle çarpımından oluşan kupon oranı, kupon bedeliyle çarpılarak ikramiye hesaplanır. ​Kazanan biletteki 10.491 TL’ye kadar olan ikramiyeler iddaa bayilerinden, 10.491 TL’yi aşan ikramiyeler Ziraat Bankası ve Garanti Bankası şubelerinden; ​10.491 TL’yi aşan kısım için %20 Veraset ve İntikal Vergisi kesilerek ödenir.

Aşağıdaki örnek bilette; 3 adet tahmin oranlarının birbiri ile çarpımı2,71 olarak çıkmakta. İştirakçi, kupon mislini 5 olarak işaretlediğinden, kupondaki toplam oranın 5 ile çarpılması sonucu muhtemel kazanç 13,55 olarak hesaplanır.

Kimler iddaa oynayabilir?

iddaa’yı 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oynayabilir.

Canlı iddaa nedir, nasıl oynanır?

Canlı, bir karşılaşmanın başlamasından itibaren, maç boyunca oynanabilen oyunlar bütünüdür. Programda canlı oyuna açılacak olan maçlar, kırmızı renkli​ C sütununda C imgesi yardımıyla belli olur.​ Ayrıca iddaa bayilerinde yer alan iddaa TV ekranlarından da canlı maçlara, oyunlara ve anlık oranlarına ulaşabilirsiniz. Canlıyı, iddaa bayilerinden ve iddaa.com'dan oynayabilirsiniz.

MBS nedir? En az kaç tane maç işaretlemek gerekir?

MBS, Minimum Bahis Sayısı’nın kısaltmasıdır. Bir kuponda oynamanız gereken maç / oyun sayısını ifade eder. Kuponun geçerli olabilmesi için, kombinasyonda yer alan en büyük MBS değeri kadar maç / oyun yer almalıdır. Başbayi bu kuralda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Oranlar değişir mi?

Programda yayınlanan oranlar, başlangıç oranları olup, oyun sisteme kapanana dek değişiklik gösterebilir. Biletin üzerinde yer alan oranlar geçerli olan oranlardır.