Misli.com’da günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Fenerbahçe – Konyaspor: Maç Sonucu 1

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki zorlu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyeleri ağırlıklı olarak Sarı-lacivertlilere oynamış durumda. Üyelerin %53’ü ev sahibinin galip geleceğini düşünüyor.

Evren Göz’ün Yorumu

Denizlispor galibiyeti ile moral bulan Fenerbahçe, ligde iyi savunma yapan Konyaspor'a karşı galibiyet için sahaya çıkacak. Konyaspor'da kaleci Serkan Kırıntılı'nın eksikliği önemli. Fenerbahçe'de ise sakat oyuncuların iyileşmesiyle birlikte Ersun Yanal, istediği şablonu sahaya yansıtmaya başladı.

Fenerbahçe'nin seyirci baskısıyla Kadıköy'de kazanacağını düşünüyorum.

Ayrıca ilk yarı 1.5 gol altı ve ikinci yarı toplamda daha çok gol olur seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

Inter – Parma: Maç Sonucu 1

İtalya Serie A’da şampiyonluk mücadelesi veren Inter evinde Parma ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %70’ye yakını ev sahibi ekibin kazanacağını kuponlarına eklemiş.

Ozan Gür’ün Yorumu

Conte’li İnter, Sassuolo ve Dortmund galibiyetleriyle öz güven seviyesini yukarı taşımaya devam ediyor. Conte’nin çalıştırdığı her takımda ilk sezonlar dikkat çekici şekilde başarılarla dolu oluyor. İnter, her anlamıyla güven veren bir takım. Parma, beklentilerim doğrultusunda Genoa karşısında temiz bir galibiyet elde etti. Cornelius ve Kulusevski’nin performansları her geçen hafta ön plana çıkıyor. İnter’de Sensi’nin durumu maç saatinde netlik kazanacak. Sanchez ve D’ambrosio’nun sakatlıkları ise devam ediyor. Parma, ligin tüm takımları için ciddi bir rakip. İnter, bunun bilincinde mücadele edecek. İnter galibiyeti ideal bir seçimken, oran yükseltmek isteyenler tek farklı İnter galibiyetine yönelmeli.

Lyon – Metz: Maç Sonucu 1

Fransa Ligue 1’de sıkıntılı günler geçiren Lyon sahasında Metz’i konuk edecek. Kritik mücadele yoğun ilgi gösteren Misli.com üyeleri ev sahibi Lyon’un galibiyet hasretini dindireceğini düşünüyor. Maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %68’i ev sahibinin galip geleceği görüşünde.

Burak Sarıaslan’ın Yorumu

Geçen sezonki performansın yarısını bile mumla arayan Lyon en son ne zaman galibiyet aldı hiçç kimse hatırlamıyor. Arka arkaya puan kayıpları yaşıyorlar ve takımın dengesi tamamen bozulmak üzere. Bu hafta da kaybedilecek bir puan, bir çok şeyin toparlanamamak üzere bozulması anlamına gelecektir.

Hem iç sahada olmaları hem de rakibin nispeten ligin zayıf takımlarından birisi olması, Lyon’u küçük de olsa bir adım öne çıkarıyor. Lyon en azından bu maçtan 3 puanla ayrılacaktır.