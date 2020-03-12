Bahis yapacaklar dikkat!

Korona virüsü nedeniyle tüm dünyada ligler ertelenirken, bazı maçlar ise seyircisiz olarak oynanacak. Bu nedenle kupon yapacak ya da canlı bahis oynayacak bahisseverlerin dikkat etmesi gereken durumlar var. Ertelenen lig ve seyircisiz oynanacak maçların detayları ise şöyle;

- Türkiye’de Süper Lig dahil tüm spor müsabakaları nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak

- İspanya La Liga ve İspanya 2. Ligi, en az 2 hafta süreyle ertelendi.

- İtalya Serie A ve İtalya’daki tüm alt lig müsabakaları Nisan’a kadar ertelendi.

- Fransa Ligue 1’deki tüm karşılaşmalar seyircisiz olarak oynanacak.

- İngiltere Premier Ligi ve İngiltere’deki tüm alt lig müsabakaları seyircisiz oynanacak.

- Almanya Bundesliga ve Almanya’daki tüm lig müsabakaları seyircisiz olarak oynanacak.

- Avusturya 1. ve 2. Ligi’ne 2 hafta ara verildi.

- Portekiz, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Paraguay ligleri seyircisiz oynanacak.

- Japonya, İsviçre, Danimarka, Slovakya, Çin ve Güney Kore ligleri ertelendi.

- Hollanda 1. Ligi’nde ‘Willem-Heerenveen’, ‘PSV-Emmen’ ve ‘Waalwijk-Groningen’ müsabakaları ertelendi