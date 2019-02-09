VFŞL’de haftalar ilerliyor, heyecan artıyor. Bu süreçte bazı takımlar istediği sonuçları alırken beklediği sonucu alamayan ekipler daha iyi sonuçlara ulaşabilmek için değişiklik yapmayı tercih ediyor. Bunun yanında değişen sistemle birlikte takımlar, alternatif oyuncu olarak akademi ligindeki takımlarından da gerektiği zaman oyuncu oynatabiliyor.

Oyuncu değişikliği haberleri aldığımız bu günlerde, bir değişiklik haberi de geçtiğimiz saatlerde Bahçeşehir SuperMassive cephesinden geldi. Ligimizin en deneyimli oyuncularından biri olan Asım “fabFabulous” Karakaya, 4. haftada yerini takımın akademi kadrosunda bulunan Berkant “Luana” Kayhan’a bırakacak. 17 yaşındaki üst koridor oyuncusu Luana, takımın bu hafta Bursaspor ve HWA Gaming ile oynayacağı karşılaşmalarda boy gösterecek. Genç oyuncunun nasıl bir performans göstereceği merak konusu. (Playerbros)