ALANYA, (DHA)- AYTEMİZ Alanyaspor'un maçlarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nun skorboardu LED ekran ile değiştirildi.

Her türlü bakım ve onarımının Alanya Belediyesi tarafından yapılan ve TFF Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'un iç saha maçlarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki skorboardlar, LED ekranla değiştiriliyor. Aytemiz Alanyaspor ile ilgili VTR'lerin ve maçtaki skorların gösterileceği LED ekran kurulumu yapılıyor. Ayrıca güney kale arkasındaki taraftarların sıkışıklığını gidermek için giriş kapıları genişletildi. TFF'nin statüdeki kararıyla misafir taraftarın koltuk sayıları yüzde 5 oranına düşürüldü.

Diğer yandan, bölgedeki amatör kulüplerin kullandığı sahalarda müsabakaların daha iyi oynanabilmesi için maç öncesi ve sonrası bakımların yapıldığı da belirtildi. Kestel sahasının aydınlatmasının güçlendirildiği, Okurcalar Muz Spor'un maçlarını oynayacağı Okurcalar sahasına ise yedek oyuncu kulübelerinin verildiği ve bankların yapıldığı kaydedildi.

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