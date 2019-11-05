Bahçeşehir Koleji’nde Stefanos Dedas dönemi kapandı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nde başantrenör Stefanos Dedas görevinden ayrıldığını açıkladı.

Yunan Başantrenör Stefanos Dedas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bahçeşehir Koleji'ndeki görevini bıraktığını bildirdi. Dedas, şunları kaydetti:

"Tüm Yücel Ailesi'ne, birlikte geçirdiğimiz son iki senede bana, aileme duydukları güven ve verdikleri destek için çok teşekkür ederim. Birlikte, hayatımın sonuna kadar taşıyacağım harika anlar yaşadık. Hep birlikte federasyon kupasını kazandık ve beni bu kulübe getiren ana hedef olan Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi başardık. BSL'deki ilk sezonumuzda çok önemli rakipleri hep beraber mağlup ettik, Ankara'daki 8'li kupa finaline gittik ve daha birçok ufak ve hoş anılar biriktirdik. Bu sezonun ilk ayı, bu takımda yaşadığımız mutlu hatıraları silemeyecek, ufak bir parantez."

Açıklamasına, "Alpaslan Aydın ile Pınar Çiler'e harika iş birliktelikleri için ve tüm ekibe, Bahçeşehir Koleji'nde bulunduğum süre zarfında gösterdikleri muhteşem çaba için teşekkür ederim" diye devam eden Stefanos Dedas, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette benim buraya gelmemdeki en önemli insan olan ve takımda bulunduğu süre boyunca birlikte çok önemli başarılar elde ettiğimiz Oytun Özer'e de bir teşekkür borçluyum. Bahçeşehir ailesi hoşça kalın. Ben her zaman sizden biri olacağım."

Bahçeşehir Koleji, Dedas yönetiminde geçen sezonu 9'uncu sırada tamamladı ve Play-Off şansını son anda kaçırdı. Bu sezon ise ligde oynadığı 6 maçta da galibiyet yüzü göremeyen İstanbul ekibi, son sırada bulunuyor.