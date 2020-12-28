Basketbol Süper Lig takımlarından Bahçeşehir Koleji'nin yeni başantrenörü Erhan Anak oldu. Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzün kurulduğu 2017 senesinden bugüne kadar kırmızı - lacivert renklere yardımcı antrenör olarak hizmet eden Ernak, sezon sonuna kadar takımımızın başında sahaya çıkacaktır.

Zafer Aktaş’tan boşalan başantrenörlük görevini, 9 Aralık’ta oynanan 7DAYS EuroCup, Partizan NIS Belgrad maçından bu yana ifa eden Erhan Ernak, takımımızın başında çıktığı maçlarda Umana Reyer Venezia ve Lokman Hekim Fethiye Belediyespor mücadelelerinden farklı galibiyetle ayrılmıştı.

Otuz seneye yakın bir süre altyapılarda görev yapan ve basketbol camiasının sevilen simalarından biri haline gelen Erhan Hocamıza yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.